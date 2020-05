Le 19 mai, Sarah-Jeanne Labrosse sera la première à animer le jeu-questionnaire en ligne autour de thèmes liés au cinéma et à la télé d’ici. Ses questions porteront sur les œuvres qui ont marqué notre enfance ou qui amusent la nouvelle génération.

Sarah-Jeanne Labrosse, Jean-Sébastien Girard, Debbie Lynch-White ainsi que le duo Bianca Gervais et Sébastien Diaz animeront dès le 19 mai une série de jeux-questionnaires en ligne autour de thèmes liés au cinéma et à la télé d’ici.

Marissa Groguhé

La Presse

Les quatre rendez-vous sont prévus à 19 h 30 sur la page Facebook de la campagne Nous. Chaque soirée aura sa thématique.

Sarah-Jeanne Labrosse sera la première à animer le jeu-questionnaire, le 19 mai. Ses questions porteront sur les œuvres qui ont marqué notre enfance ou qui amusent la nouvelle génération.

Le mardi suivant, Bianca Gervais et Sébastien Diaz seront à la barre du jeu-questionnaire sur les duos célèbres du petit et du grand écran. Jean-Sébastien Girard posera des questions sur le thème de la nostalgie le 2 juin.

Debbie Lynch-White se chargera d’animer la soirée portant sur la musique dans les films et les séries populaires.

Le jeu-questionnaire ne sera pas axé sur la compétition. En guise de « prix de présence » offert à tous, les animateurs dévoileront où trouver en ligne certaines productions discutées pendant leurs jeux-questionnaires.

Il sera possible pour les participants de former des équipes. Les réponses aux questions devront être inscrites dans la section commentaire de la diffusion en direct et permettront également d’interagir avec les personnalités à l’écran.