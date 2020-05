Jeff Boudreault et Joël McKenzie ne se seraient probablement jamais connus. Le premier est un acteur qui vit à Bromont, le deuxième est un jeune hockeyeur de 17 ans originaire de la communauté Uashat Mak-utenam, sur la Côte-Nord.



Catherine Handfield

La Presse

Mais ils se sont rencontrés le temps de deux jours de tournage, l’été dernier, pour enregistrer un épisode de la série jeunesse Méchant trip !, dont la quatrième et dernière saison sera diffusée dès le 14 mai sur APTN, le Réseau de télévision des peuples autochtones.

Le concept de l’émission est simple : créer des rencontres entre une personnalité publique québécoise et un jeune d’une communauté autochtone. Chaque épisode, un duo fait connaissance dans un lieu proposé par la personnalité publique pour ensuite prendre part à une activité intense — saut à l’élastique, kayak en eau vive, plongée, etc. L’animation est assurée par Brad St-Louis, lui-même Huron-Wendat.

Méchant trip ! permet évidemment d’en apprendre davantage sur les différentes communautés au Québec. Mais l’émission se veut d’abord et avant tout un divertissement, note la productrice exécutive de Wabanok, Michèle Rouleau. « Et je pense bien qu’on a besoin de regarder quelque chose de léger et divertissant », lance-t-elle en riant.

Une belle découverte

Jeff Boudreault a choisi d’amener pêcher Joël McKenzie dans le fjord du Saguenay. Aucun poisson n’a mordu, mais une complicité s’est établie. Puis, ils se sont rendus à la base militaire de Bagotville pour sauter en parachute d’un hélicoptère Griffon. Comme Jeff Boudreault n’en était pas à son premier saut, le parachutiste des SkyHawks avec qui il a sauté en tandem lui a fait faire un « tour qui a de l’allure », raconte l’acteur, qui a feint la « zénitude » à l’atterrissage… pour camoufler son mal de cœur.

La plus belle découverte qu’il a faite, dit-il, ça demeure Joël McKenzie.

Des fois, quand on entend parler des jeunes des communautés, c’est négatif, ce n’est pas toujours facile. C’est un peu sombre, comme réalité. J’ai trouvé que Joël est un jeune homme inspirant, travaillant, brillant, avec de bonnes valeurs. Ça a été une super rencontre. Jeff Boudreault

Joël McKenzie, qui évolue comme gardien de but pour les Aiglons d’Alma (Junior AA), en gardera lui aussi un souvenir indélébile. « Ce n’est pas tous les jours que tu peux passer à la télé avec toute une équipe de professionnels », nous confie le jeune homme, qui rêve de faire un baccalauréat en éducation physique.

Dans Méchant trip !, tout le monde en repart gagnant, croit la productrice exécutive de l’émission. « Il y a un échange qui se crée et je suis convaincue qu’ils en retirent chacun quelque chose », dit Michèle Rouleau, dont l’émission veut aussi créer des ponts entre les Autochtones et les non-Autochtones.

PHOTO FOURNIE PAR APTN Jeff Boudreault, avant de sauter en parachute

Cette saison, Méchant trip ! accueillera aussi Sophie Nélisse, Kevin Raphaël, Pierre-Luc Lafontaine, Marianne Verville, Iannicko N’Doua, Olivier Dion, Ève Landry, Yannick De Martino, Alice Morel-Michaud, Simon Boulerice, Valérie Roberts et Antoine Desrochers.

La diffusion de cette ultime saison de Méchant trip ! commence le lundi 11 mai à 19 h 30 sur APTNe et le jeudi 14 mai à 9 h 30 sur les ondes d’APTN HD.

