Programmation bouleversée à ICI TÉLÉ

L’arrêt presque complet des tournages et le report à 2021 des Jeux olympiques d’été ont forcé un chambardement complet de la programmation de la télé de Radio-Canada. Les saisons d’Infoman et de Tout le monde en parle seront ainsi prolongées, mais on devra aussi compter sur bon nombre d’annulations et de reports d’ici l’automne 2020.