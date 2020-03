Dans le concert des actuels reports et annulations imputables à la COVID-19, les participants de l’émission Big Brother Canada résistent encore et toujours à l’envahisseur.

André Duchesne

La Presse

Ceux-ci, mis au courant de la pandémie de coronavirus, ont en effet tous exprimé le désir de poursuivre l’aventure au terme de laquelle un gagnant repartira avec une cagnotte de 100 000 $.

Plus tôt cet après-midi, la maison de production Corus Entertainment a nié les informations voulant que les participants fussent tenus dans le noir à propos de la présente pandémie. Par contre, la présentation de l’émission ne se fera plus devant public et les règles sanitaires ont été resserrées dans l’environnement du tournage.

L’émission de téléréalité dans laquelle les participants sont soumis à du stress autant physique que mental en est à sa huitième saison. Elle s’est amorcée le 4 mars dernier avec 16 participants. Deux jours plus tard, l’un d’eux, Nico Vera de Toronto, s’est autoéjecté du groupe.

En plus du prix en argent de 100 000 $, la personne gagnante a droit à 10 000 $ en aliments de Summer Fresh et un voyage pour deux où elle veut dans le monde, gracieuseté d’Expedia.

L’émission est diffusée sur Global.