Ici TOU.TV

Fourchette

La très moderne websérie écrite et interprétée par Sarah-Maude Beauchesne est de retour pour la deuxième saison, qui est composée de 8 épisodes de 10 minutes. On retrouve donc Sarah, jeune autrice de 26 ans, sa vie amoureuse et amicale, ses questionnements, ses erreurs assumées, sa liberté décomplexée. Après avoir pendant la première saison vécu et raconté dans un livre son histoire d’amour à la fois belle et malsaine avec Sam, Sarah entreprend cette fois une relation avec Noah (Jean-Moïse Martin), architecte marié, au grand déplaisir de sa meilleure amie Juliette (Magalie Lépine-Bondeau). Entre Montréal et Tulum, un portrait de femme contemporain, drôle, touchant et, surtout, nuancé.

Déjà en ligne

Hulu

Little Fires Everywhere

Reese Witherspoon ne dévie pas de son objectif et continue son travail de porter à l’écran des histoires qui mettent en scène des personnages féminins forts. Elle s’est associée avec la star de Scandal Kerry Washington pour produire l’adaptation du best-seller de Celeste NG Little Fires Everywhere, qui se déroule dans une banlieue cossue de Cleveland à la fin des années 90. Les deux comédiennes incarnent Elena Richardson (Witherspoon), journaliste, parfaite épouse et mère de quatre enfants, et Mia Warren (Washington), artiste et mère célibataire qui loue une partie de la deuxième maison des Richardson avec sa fille. Peu à peu, les relations se nouent ou s’enveniment, les secrets se révèlent, le vernis craque, pour que s’expliquent les raisons de l’incendie qui a lancé le récit. Un solide drame de mœurs dans la lignée de Big Little Lies.

À partir de mercredi

ICI Explora

Sérieux ?

Ce nouveau magazine original consacré aux questions environnementales et à l’alimentation prend l’affiche sur ICI Explora. En 8 épisodes de 30 minutes, les animateurs Marie-Eve Tremblay et Mathieu Pichette posent des questions, discutent avec des invités, testent et font des expériences – autobus ou voiture par exemple, ou comment ne pas manger de viande pendant un mois. Le ton et le montage sont dynamiques, mais l’approche est néanmoins… sérieuse, et si l’émission s’adresse d’abord aux jeunes, elle pourrait bien intéresser aussi les adultes par son approche aussi ludique que pratique.

Dès vendredi, 19 h 30

Mezzo Live HD

Cinquième et Septième symphonies de Beethoven au Château de Versailles

PHOTO FOURNIE PAR MEZZO LIVE HD Le chef François-Xavier Roth

En cette année du 250e anniversaire de naissance de Beethoven, les concerts sont évidemment nombreux. Celui-ci, diffusé en direct du cadre le plus élégant qui soit – le Château de Versailles – est particulièrement attirant. Sous la direction du grand chef François-Xavier Roth, l’ensemble Les Siècles interprètera les Cinquième et Septième symphonies du célèbre compositeur sur des instruments d’époque. Aussi, le 20 mars à 14 h : l’opéra Fidelio par le Wiener Symphoniker, directement du Theater des Wien, dans une mise en scène du comédien Christoph Waltz.

Samedi à 14 h

HBO et Crave

Westworld

La troisième saison attendue de cette série de science-fiction arrive près de deux ans après la fin de la deuxième… et avec une intrigue un peu plus claire, a promis le réalisateur et coscénariste Jonathan Nolan. Tiré du film de Michael Crichton sorti en 1973, Westworld se déroule dans un parc d’attractions futuriste peuplé d’androïdes qui finissent par se détraquer et s’en prendre aux visiteurs. La deuxième saison se terminait avec l’évasion de Dolorès (Eva Rachel Wood), qu’on retrouve encore cette année, tout comme le personnage de Maeve Millay (Thandie Newton) qui, elle, a choisi de rester à Westworld. De nouveaux comédiens se sont ajoutés à la distribution, dont Aaron Paul (Breaking Bad) et le Français Vincent Cassel, pour cette saison qui s’étendra sur huit épisodes.

Dès dimanche