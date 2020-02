TLMEP : insolente Mariana

Mariana Mazza n’était pas là pour convaincre qui que ce soit à Tout le monde en parle. Pas ses fans qui apprécient d’emblée son irrévérence et sa franchise, encore moins ceux qui décrient sa vulgarité sur les réseaux sociaux. Dimanche, comme sur scène, Mariana a fait du Mariana, au risque d’écorcher les plus chastes oreilles et de provoquer les malaises les plus prononcés.