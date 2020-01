Game of Thrones de retour en 2022

Game of Thrones sera de retour sur nos écrans dans un peu plus de deux ans. Annoncée à l’automne, la série antépisode est actuellement en cours de rédaction – l’auteur George R. R. Martin collabore cette fois avec Ryan Condal et Miguel Sapochnik, ce dernier ayant réalisé plusieurs épisodes marquants de la série originale, qui s’est conclue au printemps dernier.