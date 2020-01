C’était à prévoir, mais Desjardins a été la tête de Turc numéro un du Bye Bye 2019. Ses déboires sur les vols de données ont fait l’objet de trois sketchs. Et pas les meilleurs de cette revue humoristique, qui allait du moins bon au meilleur.

Richard Therrien

Le Soleil

Commençons par le meilleur, ou plutôt la meilleure : Guylaine Tremblay, recrue de cette année, qui a représenté le plus bel atout de ce Bye Bye, sans faire oublier Anne Dorval, irremplaçable. Guylaine Tremblay a tout simplement excellé en Caroline Néron, et sa technique Néron pour mieux atteindre la faillite, avec ses 162 employés, ses 21 succursales et ses deux maris riches. Même Alexandre de Téo Taxi a suivi ses conseils. On l’a revue dans un deuxième sketch sur le troisième lien, moins réussi.

