Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne dans le cadre de l’émission spéciale de Belle et Bum.

(Montréal) Que serait le temps des Fêtes sans musique de Noël ? Plusieurs réseaux nous convient à différents spectacles musicaux pour festoyer. Il y en a pour tous les goûts.

Josée Larivée

La Presse Canadienne

Belle et Bum

L’équipe de Normand Brathwaite s’entoure d’invités scintillants pour accompagner votre soirée festive. Pierre Lapointe et ses nouvelles chansons de Noël, de même que Bobby Bazini et le duo Joli-Bois mettent la table. Puis, on s’envole sous les palmiers (virtuels) avec Les Mariachi Figueroa. Jean-François Provençal, Julien Corriveau et Sonia Cordeau sont aux guitares à gogo. On sort le banjo et le violon pour accueillir Matt Lang et Sara Dufour, qui se lancent dans un medley country et rigodon. Puis, place à la grande Ranee Lee. Mélissa Ouimet se joint aux choristes pour des reprises rétro qui promettent de donner envie de danser. Le groupe The Brooks recouvre de funk et de soul cette soirée sous le signe de l’unité et de l’amour. Le soir du réveillon à 20 h 10 à Télé-Québec.

Le temps des Fêtes avec l’OSM

N’ajustez pas vos appareils : ce spectacle a été enregistré l’an dernier, et donc devant public, à la Maison symphonique de Montréal. Il devrait installer une ambiance de circonstance dans les chaumières. La soprano Nicole Car, la contralto Marie-Nicole Lemieux et le baryton Étienne Dupuis sont accompagnés de l’OSM et des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Disons que pour apprécier les airs de cette période de l’année, on verra rarement réunion plus prestigieuse. Le lundi 21 décembre à 20 h sur ARTV. Et si vous n’étiez pas encore suffisamment dans l’ambiance des Fêtes, sachez que vous pourrez vous reprendre avec une deuxième diffusion de ce spectacle musical le soir de Noël, dès 21 h 30.

Noël symphonique

Cette année, le concert réunissant l’Orchestre symphonique de Longueuil dirigé par Alexandre Da Costa et le Chœur des jeunes chanteurs de Laval s’est produit sans public. Mais on ne perd rien au change, car ça promet d’être grandiose. Pour interpréter une panoplie de grands classiques des Fêtes, sont réunis sur scène Roch Voisine, Annie Villeneuve, Jean-François Breau, Marc Hervieux, Brigitte M, Bleu Jeans Bleu, Josiane Comeau et son père Jacques Comeau (La Voix), Geneviève Leclerc, Michaël Girard et le groupe Glass Tiger. Le dimanche 20 décembre dès 22 h à TVA.

Ensemble avec Isabelle Boulay

Envie d’une soirée piano ? Isabelle Boulay s’installe au clavier en compagnie des musiciens Antoine Gratton, Marianne Croft et Michel Rivard. Ça devrait être un bon moment. Le samedi 19 décembre sur TV5, à 22 h.

Y’a du monde à messe

Avec son chœur enchanteur, on peut dire que ce talk-show ne donne pas que dans la parole. De plus, le premier invité, Jean-Pierre Coallier, est un grand amateur de chansons de Noël. Il partagera la discussion avec les comédiens Sonia Vachon et Michel Charrette. S’ajoute Zina Laadj, intervenante sociale à La Maisonnée chargée d’accueillir les nouveaux arrivants. Isabelle Boulay et Luis Clavis, membre du groupe Qualité Motel, promettent de créer une ambiance du tonnerre sur la scène du théâtre Paradoxe avec plusieurs chansons entraînantes. Ils seront accompagnés par un quatuor à cordes capable d’insuffler une énergie de circonstance. À Télé-Québec, le 24 décembre à 22 h 10.

C’est Noël pour emporter

Le soir de Noël, on retrouve France Beaudoin dans un épisode spécial en compagnie de David Goudreault, Debbie Lynch-White, Michèle Larouche-Labrèche, Naomi Fontaine, Jay DuTemple, Pierre-Yves Lord, Fred Pellerin et Kim Richardson. Depuis le temps qu’elle anime notre temps des Fêtes et qu’elle nous surprend, France Beaudoin est une valeur sûre, alors si Noël semble un peu trop confiné à votre goût, prière de passer une heure en sa compagnie. Si l’émission n’est pas tout en chanson, sa présence et celle de ses invités promet d’enchanter. Ça devrait remettre un peu d’effervescence dans votre soirée. Sur Ici Télé, le 25 décembre à 20 h. En rediffusion le 27 décembre à 18 h.

L’autre midi à la table d’à côté

D’accord, personne ne chante à ce lunch à deux où on est tous conviés à épier les mangeurs, mais qu’à cela ne tienne : la conversation sera de la musique à nos oreilles, puisque l’humoriste Louis-José Houde mange avec l’auteur David Goudreault. Rien à ajouter, sauf que c’est le samedi 19 décembre à 19 h sur Ici Télé.

Fiori — Derome : La grande entrevue

Bernard Derome rencontre Serge Fiori et ensemble, ces deux colosses parlent musique ! Car souvenons-nous qu’avant l’âge de 25 ans, le grand musicien Serge Fiori avait déjà livré une œuvre qui aura transcendé le temps. L’artiste raconte au journaliste les jalons de trois albums mythiques d’Harmonium, mais aussi de l’éclipse qu’il a vécue après un burn-out. Quarante ans plus tard, Histoires sans paroles – Harmonium symphonique s’avère, selon le musicien, la plus belle expérience musicale de sa vie. Le dimanche 20 décembre à 17 h sur Ici Télé. En rediffusion sur ARTV le 1 janvier.

Dans une galaxie près de chez vous

On a beau chanter, mais que serait le temps des Fêtes sans de vieux films bien de chez nous ? Pendant que le cinéma de Noël bat son plein, le légendaire équipage de Romano Fafard vient mettre un peu d’humour dans nos écrans. On se souviendra que l’équipée se lançait à la conquête d’une nouvelle planète alors que les humains avaient détruit la couche d’ozone et rendu la Terre inhabitable. On retrouve avec bonheur le capitaine Patenaude et ses coéquipiers, Brad, Valence, Flavien, Petrolia, Bob et l’androïde Serge. Le samedi 19 décembre à 20 h 20 à Télé-Québec. Si la nostalgie du cinéma québécois s’empare de vous, restez à l’antenne pour revoir Michel Côté dans Crusing Bar I et II, à compter de 22 h 50.

Big Little Lies (Petits et grands mensonges en V.F.)

Ceux qui n’ont pas vu la saison 2 et qui souhaitent prendre une pause des airs de Noël peuvent se tourner vers VRAK. On y présente une rafale de cette comédie dramatique signée Jean-Marc Vallée. Le weekend du 19 et du 20 décembre, on présente les deux derniers épisodes, et du 21 au 25 décembre, c’est le début de la saison II. Tous les soirs à 23 h.