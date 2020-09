(New York) Après The Politician et Hollywood l’insatiable créateur Ryan Murphy propose sa troisième série majeure en un an sur Netflix, Ratched, qui retrace le parcours de l’inquiétante infirmière du film Vol au-dessus d’un nid de coucou, Mildred Ratched.

Agence France-Presse

Cet antépisode (qui se déroule avant la période de l’œuvre principale), mis en ligne vendredi sur la plateforme, est un condensé de la plupart des éléments qui ont fait le succès de ce producteur et réalisateur de 54 ans.

Une esthétique éblouissante, un sens du rythme, un goût pour l’exagération, une capacité à servir ses acteurs, depuis Nip/Tuck, jusqu’à Pose, en passant par Glee, Ryan Murphy a créé un genre télévisuel qui n’appartient qu’à lui.

Déjà l’un des cerveaux les plus prolifiques de la télévision américaine, il a encore accéléré le rythme depuis son passage sur Netflix, qui lui aurait offert 300 millions de dollars sur 5 ans, selon le Hollywood Reporter.

Pour Ratched, il a mélangé l’horreur, façon American Horror Stories, au thriller, avec une pincée d’humour grinçant, mais aussi de romantisme au parfum LGBTQ.

Un cocktail détonnant, « baroque », le mot qu’il aime utiliser pour décrire son œuvre, pour raconter une partie de l’histoire de l’énigmatique Mildred Ratched.

Créée par l’écrivain américain Ken Kesey dans le roman Vol au-dessus d’un nid de coucou, l’infirmière autoritaire a été popularisée, sur grand écran, par la comédienne Louise Fletcher, oscarisée pour ce rôle en 1976.

Pour lui redonner vie, Ryan Murphy a choisi son actrice fétiche, Sarah Paulson, impeccable partout où il l’a fait jouer et encore cette fois-ci, dans cet hôpital expérimental du nord de la Californie, en 1947.

Avec son allure d’une autre époque, et cette distance intrigante, elle campe une Mildred diabolique, mais pas pour autant privée d’empathie, poursuivie par un passé terrifiant.

L’infirmière Ratched n’a pas encore la position hiérarchique qu’elle occupe dans Vol, où elle traite ses patients d’une main de fer, mais la jeune femme compense par son talent de manipulation.

« Si j’ai fait les choses correctement, personne ne sait » qui elle est, explique Sarah Paulson dans le dossier de presse. « Elle ne le sait pas elle-même. C’est un chantier en cours. »

Cette première saison, qui compte huit épisodes, a été éreintée par la critique américaine, qui y a vu un projet un peu vain, où la promesse, celle de mieux comprendre Mildred Ratched, n’est absolument pas tenue.

Cela n’arrêtera pas la locomotive Ryan Murphy, qui annonce déjà, dans les mois à venir, les adaptations des comédies musicales The Prom et A Chorus Line, ainsi que de la pièce The Boys in the Band, le tout sur Netflix.