(New York) La série télévisée The Crown a trouvé sa princesse Diana.

Associated Press

Elizabeth Debicki a été choisie pour tenir le rôle de Lady Di dans les saisons cinq et six de The Crown, a annoncé Netflix.

L’actrice se joindra à une nouvelle distribution pour la série, qui inclut Imelda Staunton dans la peau de la reine Élisabeth, Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret et Jonathan Pryce dans celui du prince Philip. Imelda Staunton succède à Olivia Colman et Claire Foy dans le rôle de la reine.

Emma Corrin interprète Diana dans la quatrième saison de la série, qui n’a pas encore été diffusée. Mais Elizabeth Debicki reprendra le rôle pour les chapitres les plus dramatiques de la vie de la princesse. Les saisons cinq et six seront sans doute les dernières saisons de la série. La date de mise en ondes de la saison quatre n’a pas encore été annoncée.

Elizabeth Debicki, une actrice australienne de 29 ans, est considérée comme une étoile montante depuis sa prestation dans Widows (Veuves), de Steve McQueen. On la verra aussi dans le thriller de Christopher Nolan Tenet,

Elle a également joué dans The Great Gatsby (Gatsby le magnifique), The Burnt Orange Heresy et Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Les gardiens de la galaxie Vol. 2).