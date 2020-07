(Montréal) Le gala ARTIS, qui devait avoir lieu en mai, au cœur de la grande pandémie, s’est malgré tout « réinventé » et les finalistes ont été annoncés jeudi, pour une éventuelle remise de prix « intime ».

La Presse canadienne

Dans la catégorie « Personnalité de l’année », toutes émissions confondues, les chouchous des Québécois sont Véronique Cloutier, Mélissa Désormeaux-Poulin, Sarah-Jeanne Labrosse, Julie Le Breton et Maripier Morin. Du côté masculin, on retrouve Charles Lafortune, Jay du Temple, Claude Legault, ainsi que Michel Charette et Gildor Roy.

Ces deux vedettes de la série District 31 sont aussi en nomination dans les catégories « Rôle masculin — Séries dramatiques annuelles », en compagnie de leurs camarades enquêteurs Sébastien Delorme et Vincent-Guillaume Otis. Seul Roy Dupuis, pour Toute la vie, n’est pas enquêteur au District 31 dans cette catégorie. Michel Charette est aussi en nomination dans la catégorie « Séries dramatiques saisonnières » pour son rôle dans Les Pays d’en haut, tout comme Sarah-Jeanne Labrosse et Vincent-Guillaume Otis.

Côté féminin, Hélène Bourgeois Leclerc est aussi finaliste pour Toute la vie, comme Maude Guérin pour 5e rang, Marina Orsini dans Une autre histoire, Julie Perreault pour L’échappée et Catherine St-Laurent dans District 31.

La nouvelle comédie Léo fait une belle entrée aux ARTIS, avec des nominations pour son acteur et scénariste Fabien Cloutier et ses camarades Anne Dorval et Marc Labrèche dans la catégorie comédies. Les hommes sont en nomination avec Antoine Bertrand (Boomerang), François Morency (Discussions avec mes parents) et Gildor Roy (Lâcher prise), alors qu’Anne Dorval concourt avec Anne-Élisabeth Bossé (En tout cas et Les Simone), Guylaine Tremblay (En tout cas), Katherine Levac (Like-moi !) et Catherine-Anne Toupin (Boomerang).

L’animateur de la nouvelle « émission de jeux » Pierre-Yves Lord est finaliste pour la première fois de sa carrière, tout comme Élodie Grenier (Passe-Partout), Jean-Charles Lajoie (JiC), Elijah Patrice-Baudelot (Alerte Amber), François Sanche (La facture) et Catherine St-Laurent (District 31).

Les 65 finalistes dans les 16 catégories pour la saison automne-hiver ont été sélectionnés à la suite d’un sondage national effectué par la firme Léger auprès des téléspectateurs francophones. Les prix seront remis « dans une formule intime et différente », qui sera annoncée bientôt.