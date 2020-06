Alex Godbout, Luc Guérin, Sophie Lorain et Émi Chicoine faisaient partie de la distribution de la 2 e saison de Plan B.

(Montréal) La saison 2 de la série Plan B vient de remporter un prix aux International Format Awards.

La Presse canadienne

Lors d’une remise de prix virtuelle tenue aujourd’hui, la série dramatique s’est vu remettre la statuette du meilleur format scripté.

Plan B saison 2 était en nomination avec cinq autres séries : Almost Family, des États-Unis, Der Pass, de l’Allemagne, Non Mentire, de l’Italie), Rampensau, de l’Allemagne et la série canadienne Eaux turbulentes.