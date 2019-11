La série de CBC et Netflix Anne with an E (Anne, en français) prendra fin après trois saisons.

PHOTO STEVE SCOTT, THE CANADIAN PRESS

(Montréal) La série de CBC et Netflix Anne with an E (Anne, en français) prendra fin après trois saisons.

La Presse canadienne

L’émission, qui a pris l’antenne en mars 2017, était inspirée du roman classique de Lucy Maud Montgomery Anne… la maison aux pignons verts.

La série a été tournée à l’Île-du-Prince-Édouard et en Ontario et était une coproduction de CBC et Netflix.

La troisième et dernière saison vient de se terminer sur les ondes de CBC et elle se retrouvera sur Netflix le 3 janvier.