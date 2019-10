100 génies, jeu « génial » et coup de cœur de l’automne de notre journaliste.

Les variétés et les séries documentaires font figure de premières de classe en cet automne hâtif, sous le signe de l’ouverture et de la diversité. À mi-saison, on constate que certaines fictions s’essoufflent, les bien établies comme les nouveautés, malgré la faveur populaire. Plusieurs titres augmentent les moyennes des chaînes spécialisées.

Richard Therrien

Le Soleil

100 génies

ICI Télé

9,5/10



Oui, on peut qualifier de « génial » ce jeu, coup de cœur de l’automne. Quelle énergie dans ce studio, et surtout, quel impressionnant savoir chez ces jeunes de 14 à 17 ans, qui donnent tout pour marquer des points. À l’animation, Pierre-Yves Lord mène le jeu avec une parfaite aisance et mérite une grosse étoile sur son cahier. Longue vie à 100 génies.

