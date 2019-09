Des suggestions de séries, de films, de documentaires et d’émissions provenant de toutes les plateformes.

André Duchesne

La Presse

Sur Planète +

Quand l’histoire fait date

Toujours aussi efficace dans son travail de vulgarisation, l’historien français Patrick Boucheron explique dans cette série pourquoi un événement s’inscrit dans la mémoire collective. Pour l’ouverture de cette série en 10 épisodes, il sera question de la peste noire qui a frappé l’Europe en 1347, tuant entre 25 et 45 millions de gens en 5 ans. Chose fascinante, les historiens ont pu reconstituer les événements non pas grâce à de la documentation, mais par déduction, en fouillant dans les archives. Au fil des semaines, il y sera aussi question de la crucifixion de Jésus, de la libération de Nelson Mandela, de la « découverte » de l’Amérique en 1492, etc.

Les jeudis à partir de ce soir à 21 h.

Sur iTunes Store

Midsommar

Le deuxième long métrage d’Ari Aster (Heredity) est sans aucun doute le film d’horreur qui a fait le plus jaser au cours de l’été. On y suit le parcours de quatre jeunes Américains qui décident de participer à un festival païen présenté seulement une fois tous les 90 ans en Suède, au moment du solstice d’été. Or, la fête du départ se transforme rapidement en une plongée hallucinante dans l’horreur. Le tout, en pleine lumière du jour ! « Si vous ne sortez pas au minimum perturbé de Midsommar, c’est que vous êtes peut-être plus inquiétant que le film », écrivait notre collègue Chantal Guy au moment de la sortie en salle.

Dès le 24 septembre.

Sur Netflix

Between Two Ferns : The Movie

La très hilarante série web du comédien Zach Galifianakis prend le chemin du long métrage et, mieux encore, part sur la route avec, fort heureusement, ses deux éternelles fougères qui ont l’air un peu malades. Il y a de quoi parce que ce bon Galifianakis va multiplier les gaffes dans l’espoir de se racheter d’anciennes entrevues ratées. Cette fois, la liste des invités comprendra, entre autres, Brie Larson, Keanu Reeves, Will Ferrell et Benedict Cumberbatch dont la seule introduction (voir la bande-annonce) vaut le détour.

Dès le 20 septembre.

Sur Fox

71e gala des Emmy Awards

Amateurs de galas, réjouissez-vous ! Après les Gémeaux la semaine dernière, voici le gala « prime time » des Emmy Awards qui récompense le meilleur de la télévision américaine. Pour la quatrième fois de son histoire, le gala n’aura pas d’animateur attitré. Au chapitre des nominations, la série Game of Thrones, diffusée sur HBO, mène le bal avec 14 mises en nomination, dont 9 d’interprétation. Suivent When They See Us (11) et Barry (9). Réalisée par Jean-Marc Vallée, la série Sharp Objects (HBO) revendique trois nominations au gala Primetime (huit en tout si on compte le gala des catégories techniques déjà tenu), soit celles de meilleure série limitée, meilleure actrice (Amy Adams) et meilleure actrice de soutien (Patricia Clarkson).

Le dimanche 22 septembre à 20 h.

Sur Apple TV

Martin Scorsese Presents

Par l’entremise de son organisme The Film Foundation qui voit à la restauration d’œuvres cinématographiques, Martin Scorsese et la firme Paramount ont procédé à la mise à jour de 24 films des années 30 à 50 des studios Republic Pictures. Cette maison de production a souvent été identifiée à des films de série B, mais ceux-ci comptent plusieurs réalisateurs et acteurs de talent. Parmi les titres, notons The Quiet Man de John Ford avec John Wayne et Maureen O’Hara, The Red Poney avec Robert Mitchum ou encore Driftwood avec Natalie Wood.

Dès maintenant.