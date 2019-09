L’auteure-compositrice-interprète Cœur de pirate sera coach à l’émission La voix. Béatrice Martin sera accompagnée des mentors Garou, Marc Dupré et Éric Lapointe, tous de retour à la populaire émission de TVA.

La Presse

« La diversité a toujours été au cœur du succès de La voix et c’est aussi vrai pour les coachs. Cœur de pirate, Garou, Marc Dupré et Éric Lapointe possèdent des voix, des styles et des parcours qui rejoignent des candidats de plusieurs horizons et qui parlent à un large public. Nous sommes impatients de les voir à l’œuvre cet hiver ! », a déclaré Ginette Viens, vice-présidente marques et contenu chez Québecor Contenu.

Les dernières préauditions pour La voix auront par ailleurs lieu à compter de demain et jusqu’à samedi à l’hôtel Gouverneur Montréal.

La voix sera de retour à l’hiver 2020.

