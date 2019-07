L'ultime saison d'Orange Is The New Black débarque sur Netflix

L'ultime saison d'Orange Is The New Black est maintenant disponible sur Netflix. Déjà, les réactions des amateurs de la série fusent sur les médias sociaux.

Il s'agira d'un départ pour Piper, Vause, Nicky, Black Cindy, Boo et Crazy Eyes de la plateforme de diffusion en continu.

À peine sortie, que des internautes ont annoncé avoir déjà enfilé plusieurs épisodes. Certains même ont admis retenir leurs larmes...

Le premier épisode d'Orange Is The New Black a été diffusé le 11 juillet 2013. La série a reçu de nombreuses nominations et distinction au fil des années. L'actrice Uzo Aduba a d'ailleurs reçu un prix Emmy pour son interprétation du rôle de Suzanne « Crazy Eyes » Warren en 2014 et 2015.