The Handmaid's Tale 3 : la révolte gronde

Il y a maintenant une farouche résistante au sein de Gilead, est c'est June. C'est ce que l'on comprend après avoir vu la bande-annonce de la saison 3 de The Handmaid's Tale, qui arrivera sur Hulu le 5 juin.

On s'en souvient, à la fin de la deuxième saison, June (Elisabeth Moss) avait renoncé à quitter ce régime totalitaire pour le combattre et sauver son enfant. «Si je veux changer les choses, je vais avoir besoin d'alliés puissants» dit-elle, et l'on devine que Serena Joy (Yvonne Strahovsky) sera probablement de son côté.

Hulu a accompagné cette bande-annonce de ce slogan : «Blessed be the Fight», c'est-à-dire «béni soit le combat», ce qui, disons-le, est très différent de «béni soit le fruit».