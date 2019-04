Game of Thrones: qui tombera au combat?

L'hiver est finalement tombé sur Winterfell. L'armée des Marcheurs Blancs est aux portes de la capitale du Nord. On saura ce soir si les vivants auront su résister à la funeste marche du Roi de la Nuit. Mais une chose est certaine, de nombreux héros qui animent la série Game of Thrones depuis le début y laisseront leur peau.

L'épisode de dimanche dernier, réalisé de main de maître par David Nutter, s'est donc avéré une formidable scène d'adieu de 68 minutes. Il a élégamment mis la table pour l'épisode de ce soir, le plus ambitieux de toute la série, sinon de l'histoire de la télé.

Avec ses 122 minutes bien comptées, l'épisode d'aujourd'hui, celui de la « bataille de Winterfell », sera le plus long des 73 que comptera la série à sa conclusion. On est donc ici dans le territoire du long métrage, si bien que pas moins de 55 jours de tournage ont été nécessaires à l'épisode. C'est 30 de plus que la précédente marque, établie pour le tournage de La bataille des bâtards, l'avant-dernier épisode de la saison 6.

Le combat de ce soir, qui doit durer plus de 40 minutes, sera aussi le plus long affrontement jamais présenté au grand ou au petit écran, éclipsant la mythique bataille de Fort-le-Cor (aussi appelée bataille du Gouffre de Helm), moment fort des Deux tours, deuxième film de la trilogie du Seigneur des anneaux. L'équipe du réalisateur Peter Jackson avait toutefois mis 120 jours à tourner cette scène épique en 2002.

Dans l'attente de ce moment télévisuel historique, l'internet s'est littéralement enflammé comme l'épée de Béric Dondarrion.

Les séquences de l'épisode 2 ont été analysées en détail par des dizaines d'observateurs qui ont partagé leurs hypothèses avec des millions d'amateurs, sur des chaînes YouTube comme Emergency Awesome, Nerd Soup et New Rockstars, mais aussi ailleurs sur le web dans des médias aussi réputés que Forbes et le New York Times.

À la lumière des révélations de l'épisode Un chevalier des Sept Royaumes, la bande-annonce de la saison 8 et l'aperçu de l'épisode de ce soir ont été scrutés à la loupe pour essayer d'en tirer des conclusions. Les passages clés ont donc été vus et revus pour notamment tenter de déterminer quels sont les personnages qui s'apprêtent à mourir. On a fait le même exercice. Reste à voir qui aura su viser juste.

Analyses universitaires

Game of Thrones est à ce point populaire que des chercheurs universitaires sont allés jusqu'à créer des modèles d'analyse pour tenter de déterminer les chances de survie des personnages de la série. Des étudiants de l'Université technique de Munich ont conçu un algorithme à partir de données récoltées sur le web.

De leur côté, des chercheurs de l'Université Macquarie de Sydney, en Australie, ont réalisé une étude épidémiologique en bonne et due forme des traumatismes vécus dans la série.

Dans un cas comme dans l'autre, on s'aperçoit que les femmes survivent dans une plus large mesure que les hommes, que les nobles sont plus en sécurité que les roturiers et que l'importance et la longévité des personnages à l'écran leur confèrent de meilleures chances de survie.

Mais comme l'analyse des chercheurs de l'Université Macquarie comporte plus de variables - notamment celle, non négligeable, du changement d'allégeance, qui a permis à plus d'un personnage de sauver sa peau -, on constate que leurs prédictions correspondent davantage aux dernières analyses des spécialistes.

À la lumière de son analyse, le professeur Reidar Lystad s'est risqué au jeu des prédictions pour 25 des personnages les plus importants ; vous retrouverez ses résultats dans les capsules de droite, sur une échelle de 1 à 7, un score de 1 représentant la meilleure chance de survie.

Survivra, survivra pas...