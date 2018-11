L'auditoire de La joute loin devant Mordus de politique

Déception sur ICI RDI, où l'arrivée de Mordus de politique avec Sébastien Bovet n'a pas donné l'impulsion souhaitée aux cotes d'écoute de l'antenne en après-midi, cet automne. Pour la période du 13 août au 10 novembre, de 16 h à 17 h, l'auditoire est resté sensiblement le même que la défunte deuxième édition des Ex, passant de 45 000 à 44 000, ce qui représente le tiers de l'auditoire de La joute, la rivale à LCN. Sans surprise, l'émission animée par Paul Larocque l'emporte haut la main, réunissant chaque jour 147 000 fidèles, dans la même case horaire.

On aurait pu croire que les départs de Luc Lavoie et de Bernard Drainville feraient mal, mais l'émission de LCN a même connu une hausse, en plein automne électoral. L'an dernier, à pareille date, 136 000 personnes étaient au rendez-vous. L'ajout d'une heure supplémentaire à La joute, de 15 h à 16 h, a aussi donné un élan aux chiffres, puisqu'ils sont passés de 73 000 à 107 000 durant cette heure. Si on fait la moyenne des deux heures, LCN retient 127 000 irréductibles contre 104 000 l'an dernier. - Richard Therrien, Le Soleil