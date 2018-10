Ben Stiller réalise une série sur une évasion de prison

La série de huit épisodes, de CBS Studio International, sera diffusée par la chaîne Showtime à partir du 18 novembre.

Dans la distribution, de grands noms d'Hollywood tels que Patricia Arquette, Benicio del Toro ou Paul Dano (There Will Be Blood), et au scénario, Brett Johnson, qui a notamment travaillé sur la série multiprimée Mad Men.

Dans les paysages enneigés du nord de l'État de New York, Tilly Mitchell, employée dans une prison pour superviser un atelier de couture, va nouer une liaison avec deux détenus et les aider à s'évader.

« Ben a été très impliqué sur ce projet et y a consacré ces deux dernières années, en prêtant une grande attention au détail », a estimé le patron de Showtime, David Nevins.

« Ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est que c'est invraisemblable. Quand j'ai entendu comment ces deux types s'étaient échappés en 2015, avec des scies qu'on leur passait dans des steaks hachés congelés, on aurait dit une invention mais c'est vraiment arrivé et ça s'est fini par la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de New York », a raconté Ben Stiller, également producteur exécutif de la série.

Pour lui, le plus important était de reproduire l'écosystème de la prison, non seulement à l'intérieur mais aussi dans la ville et notamment de montrer son poids dans l'économie locale, poursuit-il.

Pour ajouter au réalisme, il a reçu l'aide de conseillers techniques de la prison et a eu accès à l'établissement pour le tournage.

Le format série lui a permis de développer les personnages : « Ça n'aurait pas été aussi intéressant en deux heures. On a pu présenter un univers, développer le côté humain des protagonistes, ce qui permet de s'identifier à eux, et montrer comment la relation se construit », explique-t-il.

Plus connu pour ses rôles comiques (There's Something About Mary, Meet the Parents...), Ben Stiller a apprécié le passage au genre dramatique : « Ça ressemble aux films que je regardais plus jeune, des drames, mais avec un peu d'humour et des vrais personnages complexes. Je trouvais ça fascinant, c'est le genre de film que j'ai toujours voulu faire et l'opportunité s'est présentée », poursuit l'acteur de 52 ans.