Échos de scène: Karine Ledoyen présente sa nouvelle pièce

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

En vedette: Karine Ledoyen

La chorégraphe Karine Ledoyen présente sa toute nouvelle pièce De la glorieuse fragilité, un «documentaire scénique» inspiré d'entrevues réalisées avec une vingtaine de danseurs et danseuses qui ont quitté leur profession pour diverses raisons. La créatrice de Québec a été surprise des réponses qu'elle a reçues dans ce contexte très particulier.

«On entend les entrevues dans le spectacle, explique-t-elle, mais on s'éloigne du documentaire. Ce qui m'intéresse, c'est la fragilité. Je me disais que le moment où on quitte la danse doit être difficile. Martha Graham disait qu'un "danseur meurt deux fois". Ce qui ressort des entrevues, c'est que la danse est toujours précieuse pour ceux et celles qui l'ont pratiquée.»

Sur scène: Elinor Fueter, Jason Martin, Simon Renaud et Ariane Voineau. Le spectacle en est un de célébration du corps en mouvement. Tant que le corps vit, il danse. La chorégraphe affirme qu'elle a vécu de très beaux moments en entrevue et qu'elle voit maintenant la danse différemment.

«Personne ne m'a dit qu'il ou elle ne dansait plus. Il y a un legs qui reste dans le corps et dans la façon de vivre. Les spectateurs vont assister à ça. Tout le monde vit de petits deuils dans sa vie. On trouve des forces inexplicables dans les moments de transition et devant l'inconnu. C'est dans la faille ou l'échec que l'on est le plus honnête.»

De la glorieuse fragilité est présentée à l'Édifice Wilder du 28 novembre au 1er décembre.

Prix de la critique: Les finalistes de l'AQCT

Les finalistes aux Prix de la critique sont maintenant connus. Dans la catégorie «meilleur spectacle de l'année 2017-2018», l'Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT) a sélectionné: La déesse des mouches à feu, L'Iliade et Le tigre bleu de l'Euphrate. À la mise en scène: Marc Beaupré (L'Iliade), Alix Dufresne et Patrice Dubois (La déesse des mouches à feu) et Denis Marleau (Le tigre bleu de l'Euphrate). Trois femmes se font la lutte dans la catégorie du meilleur texte: Fanny Britt (Hurlevents), Alexia Bürger (Les Hardings) et Catherine-Anne Toupin (La meute). Pour les prix d'interprétation, les finalistes sont, du côté féminin, Marie-Thérèse Fortin (La détresse et l'enchantement), Marie-France Lambert (Je disparais) et Monique Miller (Les chaises); et du côté masculin, Guillaume Cyr (La meute), Sébastien René (Le bizarre incident du chien pendant la nuit) et Emmanuel Schwartz (Le tigre bleu de l'Euphrate). À Québec, l'AQCT a choisi, dans la catégorie du meilleur spectacle: Amadeus (production Le Trident), Hôtel-Dieu (production Nous sommes ici), Incendies (Le Trident) et Tomates (production L'orchestre d'hommes-orchestres). Les lauréats seront connus en décembre.