Safia Nolin: «J'ai peur de la mort»

Elle est curieuse, informée, s'intéresse aux enjeux sociopolitiques français. À la crise des gilets jaunes, notamment, qu'elle a vue s'envenimer depuis décembre. Elle se désillusionne de l'influence de la gauche, lit dans sa loge, avant ses spectacles, Sapiens, A Brief History of Humankind, un best-seller de 500 pages célébré par la critique new-yorkaise.

Safia Nolin ne craint pas de s'afficher, ou d'être identifiée comme lesbienne. «J'ai fait ce choix-là dans ma vie, de le dire ouvertement. Parce que ce n'est pas vrai qu'on est rendu à un moment où ça ne fait plus de différence. Si je peux être associée à ça, go! Ça me fait plaisir. Allons-y gaiement! J'ai eu la chance d'avoir des modèles forts comme Ariane [Moffatt]. En France, il n'y en a pas vraiment. Ça se sent dans une société.»

Elle le remarque en particulier, dit-elle, lorsqu'elle est en France pour un séjour prolongé, et parfois dans des détails à peine perceptibles. «Ça tient beaucoup à comment les gens t'accueillent. Le Canada est vraiment l'un des endroits les plus ouverts aux gais. Si je danse avec ma blonde dans un bar de Carleton, c'est sûr que j'espère que personne ne va rien dire. Mais si quelqu'un fait un commentaire homophobe à Montréal, quelqu'un d'autre va lui répondre.»

Elle-même a connu des épisodes d'homophobie à Paris. La première fois qu'elle s'y est affichée avec une fille, il y a quelques années, elle dit avoir été insultée deux fois dans la même journée. «Deux hommes de 35 ans nous ont dit d'aller nous faire voir ailleurs parce qu'on s'embrassait doucement, dans la rue, soi-disant devant un centre jeunesse. Quelqu'un m'a déjà frappée dans la rue. On m'a donné un coup de pied. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je tenais la main de ma blonde ! Juste être lesbienne, c'est tellement plus facile chez nous.»

Nous errions sans but précis lorsque nous sommes tombés sur le mausolée de «deux amis», militaires nés au XVIII e siècle. Le premier a tenu à ce que les cendres du deuxième soient déposées près des siennes. «Je trouve ça beau», confie Safia, qui trouve plus difficile de vivre son homosexualité en France qu'au Québec.

Safia Nolin m'avait donné rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise, où elle a ses habitudes lorsqu'elle est à Paris. Elle aime les légendes urbaines entourant ce cimetière et ses non moins célèbres locataires. Elle aime se promener dans ce dédale de tombes anciennes où, au hasard de détours, l'on arrive face à face avec Balzac, Delacroix ou Alain Bashung.

«Les gens ont peur de moi - je mesure 6 pi - donc ils ne me disent rien. Mais je vois comment les hommes agissent avec mes amies. Le nombre de fois où j'ai vu des gars se frotter sur elles dans le métro... C'est dégueulasse!»

Malgré le climat social tendu, Safia Nolin sait profiter des nombreux avantages de la vie parisienne. Elle assiste à des spectacles, va voir des expos, des films. Elle a vu récemment Les invisibles, une fiction sur un centre d'accueil pour femmes sans-abri. Prévoyait une visite du Louvre. «J'adore Paris. C'est tellement une belle ville. Et je ne parle pas seulement des musées et des monuments. J'adore me promener à Paris, m'asseoir sur une terrasse. Les gens cool que j'ai rencontrés ici, je les trouve dix fois plus cool parce qu'ils gravitent dans un monde tellement peu propice à ça. Le contraste avec Montréal est énorme.»

* * *

Il pleut sur le Père-Lachaise. La matinée alterne entre bruine et rayons de soleil. Nous trouvons refuge au Clint, rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement. Un café lumineux et convivial au style très nord-américain: cafés troisième vague à la boisson de soja, brunch santé. On se croirait davantage... à Montréal qu'à Paris.

Safia reçoit un appel de Pomme, qui vient d'apprendre la mort, à 41 ans, d'un technicien qui a participé à son album, d'un cancer du cerveau. Les funérailles auront lieu dès le lendemain matin à Paris. Safia ne le connaissait pas, mais elle est visiblement troublée. «Je me suis auto-diagnostiqué des milliers de cancers, me confie-t-elle. Aussitôt que j'ai mal à la tête, je pense que j'ai un cancer. J'ai peur de la mort.»

Cette anxieuse hypocondriaque peut faire des heures de recherches sur Google et se tâter jusqu'à laisser des ecchymoses sur sa peau. «Je dois cinq euros à Claire chaque fois que je me cherche une maladie. Je lui ai déjà payé 25 euros ce mois-ci!»

Je remarque un reste d'encre bleu délavé sur le dessus de sa main - elle y inscrit le titre de ses chansons avant de monter sur scène - au moment où, d'un geste brusque, Safia renverse un verre d'eau sur la table et mon téléphone (qui, heureusement, continue d'enregistrer notre conversation). C'est le moment d'aller «déjeuner» - comme disent les Français - dans un restaurant bangladeshi que Safia a choisi: Madhupur, dans le 20e arrondissement.