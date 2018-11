Matiu: tranquillement, mais sûrement

C'est que la vie à Maliotenam n'est pas que négative, dit Matiu, qui se préoccupe pas mal plus de la survie de sa langue que d'appropriation culturelle. «Je comprends l'enjeu, mais il y a des affaires pas mal plus urgentes!», dit-il - c'est pour cette raison que toutes ses chansons ont été traduites dans le livret, autant de l'innu au français que le contraire.

Dans sa vision très décomplexée, il déplore qu'on ne puisse plus «rien dire» aux autochtones. «Même le mot "Indien"! Moi, je préfère ça à autochtone. Sinon appelle-moi Innu! Mon grand-père disait ça: "Je suis un Indien, c'est à moi le Canada." J'aime cette image de l'Indien fier, qui se tient droit et qui impose le respect, j'aimerais qu'on la retrouve et qu'on arrête d'être des victimes.»

Fils de Kashtin

Matiu se considère un peu comme l'héritier de Florent Vollant, autre célèbre artiste originaire de Maliotenam. Mais tous les jeunes Innus qui ont grandi pendant les années 90 sont «les enfants de Kashtin», ajoute-t-il. «On avait tous notre foulard rouge ! Ils ont ouvert la voie, ils ont montré que c'était possible. Mais l'univers de Florent et le mien, c'est deux choses.»

Le son de Petikat est en effet beaucoup plus brut que celui de Kashtin, très pop, ou de l'ambiance tout en douceur de Florent Vollant en solo. Matiu affirme qu'il pratique un folk bipolaire, «qui part dans toutes les directions». «Il y a du folk, du blues, du country, de l'hawaiien... Ce sont des styles que j'assume et que j'aime. J'avais envie de faire un album comme on écoute notre musique maintenant. Ça arrive encore qu'on écoute un album de A à Z, mais c'est souvent plus aléatoire. Je trouvais ça l'fun de mettre différentes couleurs, liées par les thèmes... et ma voix rugueuse!»

Quand on lui demande le secret de cette voix, il rigole. «Beaucoup de bière et de fumée!» Les partys qu'il décrit dans ses textes sont en effet épiques. C'est clair, on ne doit pas s'ennuyer avec eux. «On dit bien des niaiseries, on joue de la guitare et on chante», dit-il, expliquant qu'il existe toute une culture musicale dans les réserves. Les gens passent leurs soirées à chanter des classiques innus, qui ne sortent jamais de cette frontière invisible.

«Il y a de vraies vedettes, qui jouent à la radio communautaire et qui sont souvent financées par le conseil de bande. J'ai un ami, il s'appelle Scott-Pien Picard, il a 120 000 views sur YouTube avec une de ses chansons, c'est une star!»

Matiu lance son disque épaulé par une maison établie - 117 Records - et se trouve bien chanceux. «Je n'arrive pas à croire que tout ça arrive! Je faisais juste gratter ma guitare...» Il s'adresse à tout le monde, jeunes et vieux, gens de la ville et gens des régions. «Mon public cible, c'est l'être humain.» Et pour la suite, il n'est pas pressé: il y va petikat. «C'est ça. On verra ce qui arrive.»

____________________________________________

FOLK-ROCK. Petikat. Matiu. 117 Records.