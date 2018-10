Ariane Moffatt: suivre le mouvement

Pour Ariane Moffatt, «Grace Jones et Nina Simone sont des femmes très fortes, des artistes importantes dans leur aplomb, leur différence, ce qu'elles proposent.»

Grace Jones et Nina Simone

«Je passais devant une petite boutique du Mile End et quand j'ai vu ces regards, je n'ai pas résisté. Pour moi, Grace Jones et Nina Simone sont des femmes très fortes, des artistes importantes dans leur aplomb, leur différence, ce qu'elles proposent.»

Elles sont devenues comme «deux mères» qui veillent sur la chanteuse. «Leur expression, ça fouette! dit-elle en rigolant. J'aime aussi le côté sacré dans la chandelle. On est souvent seul en studio, c'est le fun d'avoir des amis.»

Petites mains précieuses parle d'ailleurs beaucoup des femmes - la chanson La statue, par exemple, fait référence à la vague #metoo et honore «les femmes puissantes et inspirantes, fragiles et fortes».

«C'est ce que je suis dans cet album. Je ne veux pas que ce soit un slogan, c'est un album rythmé, affirmé, puissant, mais qui comporte aussi des parties fragiles et intimes.»