Shad: sur un pied (de micro) de guerre ***1/2

Shadrach Kabango de son nom rwandais, le Torontois Shad est sans contredit l'un des rappeurs les plus aguerris au Canada anglais. Sa verve, son flow, son éloquence, la qualité de son écriture lui ont valu des embauches prestigieuses du côté de la radio de CBC et de Netflix.

Cela étant dit, sa contribution à la scène hip-hop anglo-canadienne l'emporte largement. En voici une autre démonstration éloquente, cette fois déclinée sur la violence humaine, sur la guerre alimentée par des bêtes supposées intelligentes, sur un jeune homme devenu tireur d'élite, sur le ressentiment brutal face au racisme, sur l'hostilité des rapports économiques engendrés par le néolibéralisme.

En bref, il s'agit là d'un album concept sur le retour en force de la sauvagerie humaine; nous sommes évidemment loin de tout divertissement. Souvent traversé par la techno ou le trap, le beatmaking a la lourdeur du propos, quelques passages allégés par des harmonisations boom-bap (jazz et R&B), dans le sillon de J Dilla.

Cet opus a été concocté de concert avec un aréopage de compositeurs, d'instrumentistes et de beatmakers - on pense notamment à 2oolman du collectif amérindien A Tribe Called Red, au célébrissime Montréalais Kaytranada, à la Canado-Colombienne Lido Pimienta, au groupe indie rock Yukon Blonde et aux rappeurs torontois Steven Mulcare, Ian Kamau, Eternia et DJ T Lo. Beau travail.

* * * 1/2

HIP-HOP. A Short Story About a War. Shad. Secret City Records.