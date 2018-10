Foxtrott: médecine de l'esprit ****

Productrice, compositrice, musicienne, parolière, chanteuse, Marie-Hélène Delorme franchit une étape importante avec cet opus de haute volée. On a pu, d'ailleurs, en écouter et voir la déclinaison sur scène, jeudi dernier au Ministère, magnifique scénographie à l'appui.

Foxtrott (son pseudo), il faut dire, avait été remarquée à chaque sortie de ses enregistrements - l'EP Shields (2012) et l'album A Taller Us (2015).

On se souvient également de son admission chez One Little Indian, d'une signature prometteuse en voie de singularité. Trois années plus tard, Foxtrott signe trois EP en moins d'un an et les réunit sous la forme d'un triptyque.

Amour, douleur, compassion, ouverture à l'autre, hypersensibilité, fragilité, inquiétude, force, vertige, imagination, vision, accession à la paix intérieure, voilà les thèmes portés par les sons issus de ces méditations amorcées lors d'une retraite mexicaine à Oaxaca.

La musique y devient à la fois une médecine de l'esprit et une grande réussite sur le plan créatif. Le travail vocal est voluptueux (remarquables surimpressions de la contralto), le choix et le traitement des sons (logiciels, machines, claviers, basse) génèrent un écosystème des plus singuliers, les rythmes sont ornés de superbes effets de percussions.

Ainsi, les références synthpop, électro, hip-hop/R&B sont au service d'un esprit fin, d'une artiste qui s'est trouvée pour de bon.

* * * *

SYNTHPOP, ÉLECTRO, AVANT-POP. Meditations I-II-III. Foxtrott. One Little Indian.