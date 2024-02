Le Montréal méprisé de Kris the $pirit

Il y a une dizaine d’années, The Posterz était de tous les festivals québécois et l’un des rares groupes rap d’ici à connaître du succès à l’international. La fin abrupte des activités du trio a été ardue pour Kris the $pirit. Le MC revient en solo et en force avec l’excellent The Kings of Dog Town, produit par l’ancien chef d’orchestre de Dead Obies, VNCE.