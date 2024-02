PHOTO THE ROYAL MINT VIA ASSOCIATED PRESS

(Londres) La « foi » ne suffira pas pour obtenir une nouvelle pièce de monnaie à l’effigie de George Michael.

Associated Press

Une version argentée estampillée par la Monnaie royale britannique à l’effigie de Michael avec ses lunettes de soleil de style aviateur, ses mèches relevées et sa barbe naissante qu’il arborait dans la vidéo de son succès Faith commence à 15,50 livres (26,57 $) et monte jusqu’à 5305 livres (plus de 9090 $) pour une pièce d’or en édition limitée.

Michael, qui est décédé en 2016 à l’âge de 53 ans, a connu une année importante en 2023. L’été dernier, Netflix a sorti WHAM !, un documentaire bien accueilli sur le duo musical pop que Michael a formé avec Andrew Ridgeley.

À l’automne, Michael, qui a connu une carrière solo très réussie après la séparation du groupe, a été intronisé au Panthéon Temple de la renommée du rock and roll. Et quatre décennies après la sortie de Last Christmas de WHAM !, la chanson était en tête des palmarès de Noël au Royaume-Uni en décembre.

L’organisation George Michael Entertainment s’est dite profondément honorée par les nouvelles pièces.

« Il aurait été extrêmement fier et sincèrement touché qu’une institution nationale décide de rendre ainsi hommage à sa mémoire », a déclaré l’organisation.

La Monnaie a déjà créé des pièces commémoratives pour David Bowie, Elton John, les Rolling Stones et Queen.