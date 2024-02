Enchères à New York Une collection Elton John engrange près de 8 millions US

(New York) Plus de 200 000 $ US pour son piano à queue, près de deux millions pour son triptyque de Banksy : les souvenirs d’Elton John ont rapporté près de 8 millions de dollars US mercredi lors d’une vente aux enchères chez Christie’s à New York, la première d’une série consacrée à l’artiste.