PHOTO JORDAN STRAUSS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Trois mois après la parution de ses mémoires dans lesquelles elle parle notamment de son ancienne relation avec Justin Timberlake, Britney Spears a présenté des excuses au chanteur dans un message publié sur Instagram, dimanche.

« Je tiens à m’excuser pour certaines des choses que j’ai écrites dans mon livre. Si j’ai offensé des personnes que j’aime sincèrement, j’en suis profondément désolée », a-t-elle écrit. Son message était accompagné d’une vidéo du passage de Justin Timberlake au Tonight Show de Jimmy Fallon, jeudi dernier.

Les révélations de Britney Spears au sujet de sa relation avec Justin Timberlake dans The Woman in Me ont fait couler beaucoup d’encre depuis la parution du livre en octobre. Elle y raconte notamment avoir subi un avortement alors qu’elle fréquentait son ex-collègue du Mickey Mouse Club au début des années 2000.

Depuis, de nombreux fans de Britney Spears empruntent différents moyens pour nuire à l’interprète de SexyBack et de Mirrors. Alors que Justin Timberlake faisait paraître un nouveau morceau nommé Selfish jeudi dernier, ils ont été des milliers à écouter une chanson de Britney Spears portant le même titre… sortie en 2011. Résultat ? La pièce de l’album Femme Fatale a été propulsée dans les palmarès faisant ainsi de l’ombre à la nouveauté de son ancien amoureux.

À ce sujet, la chanteuse de 42 ans a précisé sur Instagram qu’elle aimait la chanson de Justin Timberlake. « Elle est si bonne », a-t-elle écrit.