Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Corridor, Mourir demain

L’inspiration ne se manifeste pas toujours au moment où on l’attend. Nouvelle preuve : c’est en cherchant avec son amoureuse la meilleure assurance vie à laquelle souscrire – la plus passionnante des activités de couple, n’est-ce pas ? – qu’est apparue à Jonathan Robert l’amorce de Mourir demain, première promesse de Mimi, quatrième album de Corridor, un des meilleurs groupes en ville. Avec son accroche orchestrale et ses couplets éthérés, cette élégiaque ode à la vie n’est pas sans rappeler le plus récent (et excellent) album du chanteur, qui œuvre en solo sous le nom Jonathan Personne. Pour entendre la suite, il faudra ne pas mourir avant le 26 avril.

Dominic Tardif, La Presse

Justin Timberlake, Selfish

PHOTO ALAIN DÉCARIE, ARCHIVES LA PRESSE Justin Timberlake à Montréal en 2014

L’automne dernier, Justin Timberlake et ses collègues de NSYNC ont nourri les rumeurs prédisant un retour du populaire boys band des années 1990 avec la sortie de la pièce Better Place pour le film Les Trolls 3. C’est finalement en solo que JT entame l’année 2024, alors qu’il lance Selfish, premier extrait de son nouvel album, Everything I Thought It Was, qui paraîtra le 15 mars. Cette ballade rythmée dans laquelle Justin Timberlake se montre vulnérable en parlant d’amour et de jalousie conserve la signature pop de l’artiste, mais manque un brin d’originalité. Ses fans, qui attendent du nouveau matériel depuis plus de cinq ans, ne lui en tiendront pas rigueur. On ne peut pas en dire autant de ses détracteurs, dont le nombre semble avoir monté en flèche depuis la sortie de l’autobiographie de son ancienne copine Britney Spears.

Véronique Larocque, La Presse

Joe Rocca, 21 grammes

PHOTO FANNY FOREST-TARD, FOURNIE PAR BONSOUND Joe Rocca

Membre fondateur de Dead Obies, Joe Rocca a annoncé son retour la semaine dernière avec la sortie de deux pièces : Focus et 21 grammes. Alors que la première parvient à nous faire oublier le froid de l’hiver pendant ses quatre minutes, l’autre est une chanson introspective qui relate en partie ce qui occupe le rappeur et chanteur depuis la sortie de French Kiss, en 2017. Une vidéo tournée en Beauce par Étienne Lacelle met en images l’ambiance sonore créée par Worry, JMF et Félix Petit ainsi que le texte senti de Joe Rocca. Son prochain album est attendu d’ici l’été sous l’étiquette Bonsound.

Paacal LeBlanc, La Presse