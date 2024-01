Le Piano Man Billy Joel fait un retour en force : non seulement il sortira sou peu une première nouvelle chanson en 17 ans, mais il se produira aussi à la cérémonie des Grammys, lui qui a été nommé 23 fois et qui a remporté cinq Grammys dans sa carrière.

Billy Joel, 74 ans, a diffusé lundi sur les réseaux sociaux un extrait de sa nouvelle chanson, Turn The Lights Back On. Quelques notes de piano seulement, mais assez pour reconnaître la signature de l’auteur de Piano Man (1973), Just the Way You Are (1977) et Honesty (1978). Turn The Lights Back On sortira le 1er février, trois jours avant la cérémonie des Grammys, à Los Angeles.

Le nom de Billy Joel s’ajoute donc à ceux Burna Boy, Luke Combs, Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo et Travis Scott, qui se produiront aussi lors de la grande cérémonie de récompense de l’industrie musicale américaine.

Très actif sur la scène musicale dans les années 1970 et 1980, Billy Joel a ralenti la cadence dans les années 1990. Après la sortie de River of Dreams, en 1993, un album pourtant encensé, il avait annoncé qu’il cesserait d’enregistrer de nouvelles chansons. Billy Joel a sorti un single en 2007, All My Life.