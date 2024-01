Flottant encore une fois dans une galaxie proche de Radiohead, The Smile propose un deuxième album aux atmosphères puissantes marquées par le perpétuel vague à l’âme de Thom Yorke

Il y aura bientôt huit ans que Radiohead n’a pas publié de nouvel album. Le dernier en date est A Moon Shaped Pool (2016). Thom Yorke a ensuite poursuivi sa carrière solo, ajoutant un album de chansons et plusieurs musiques de film à son déjà consistant patrimoine musical. The Smile, trio qu’il forme avec Jonny Greenwood et Tom Skinner, est toutefois là pour combler l’attente ou atténuer le deuil si le quintette d’Oxford n’offre plus jamais de nouveau disque.

La parenté entre les deux groupes menés par Thom Yorke demeure en effet évidente sur Wall of Eyes. Les atmosphères, les sonorités et cette voix haut perchée qui hante les morceaux sont familières à quiconque a fréquenté Radiohead, en particulier à partir du doublé Kid A et Amnesiac. La différence, c’est que tout ici est plus dépouillé et que les morceaux puisent en dehors des frontières du rock (la guitare de la pièce titre évoque la bossa nova, d’ailleurs) et les signatures rythmiques se jazzifient ici et là.

Il y a aussi un peu de nouveau. Sur Teleharmonic, le chant a un côté délicatement soul. Read the Room crée de la tension grâce à de subtils enchevêtrements mélodiques. Under Our Pillows s’appuie en grande partie sur des arpèges dissonants, presque obsessifs, se cale ensuite sur une basse opiniâtre pour finalement s’envoler dans l’espace. Friend of a Friend a quelque chose de beatlesque, versant doucement psychédélique.

The Smile n’avance jamais en ligne droite et Wall of Eyes est un album immensément riche auquel il manque néanmoins un petit quelque chose. Il y a toujours eu chez Radiohead des déséquilibres nerveux, sans doute issus des chocs d’idées inévitables lorsqu’on travaille à cinq. Ici, Thom Yorke, Jonny Greenwood et Tom Skinner semblent toujours sur la même longueur d’onde. D’où cette absence de tension et de surprises qui, sur ce deuxième disque de ce trio pourtant de haute volée, laisse sur sa faim.

