PHOTO ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Madonna, qu’on peut voir ici en spectacle à New York en décembre, a repris sa tournée Celebration il y a quelques jours. Elle se produira deux soirs au Centre Bell, soit les 18 et 20 janvier. Son spectacle embrasse 40 ans de tubes et compte en moyenne 25 chansons, dont une reprise de I Will Survive de Gloria Gaynor.