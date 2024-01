(Los Angeles) Vous avez écouté plus de musique l’année dernière ? Vous n’êtes pas les seuls.

Maria Sherman Associated Press

L’industrie mondiale de la musique a dépassé les 4000 milliards d’écoutes en ligne en 2023, un nouveau record sur une seule année, selon le rapport de fin d’année 2023 de Luminate.

Les écoutes en ligne mondiales ont également augmenté de 34 % par rapport à l’année dernière, reflétant un marché musical de plus en plus international.

Aux États-Unis, trois genres ont connu la plus forte croissance en 2023 : le country (23,7 %), la musique latine (qui englobe tous les genres musicaux latins, en hausse de 24,1 %) et la musique du monde (un fourre-tout qui comprend la J-pop, la K-pop et les Afrobeats, en hausse de 26,2 %.)

Percée de la musique latine

Il semble que de plus en plus d’Américains écoutent de la musique non anglophone. À la fin de 2023, Luminate a constaté que la part de la musique de langue espagnole parmi les 10 000 chansons les plus écoutées en ligne aux États-Unis avait augmenté de 3,8 % et que la part de la musique de langue anglophone avait chuté de 3,8 %.

Sous l’égide de la musique latine, la musique régionale mexicaine a connu une croissance importante. Le terme de genre — qui englobe le mariachi, la banda, les corridos, le norteño, le sierreño et d’autres styles — a augmenté de 60 % dans les flux de musique sur demande aux États-Unis, représentant 21,9 milliards. Quatre des six artistes latinos qui ont dépassé le milliard d’écoutes en ligne aux États-Unis étaient des artistes mexicains : Peso Pluma, Eslabon Armado, Junior H et Fuerza Regida, qui se sont également classés parmi les 125 artistes les plus écoutés en ligne.

Ella Baila Sola d’Armado et Peso Pluma a dépassé le milliard d’écoutes sur Spotify en moins d’un an et est devenu le premier tube régional du top 10 mexicain sur le palmarès Hot 100 du Billboard, culminant à la quatrième place — plus tard, la collaboration de Bad Bunny avec Grupo Frontera, Un x100to, a atteint la cinquième place.

Domination de Taylor Swift

Quant à Taylor Swift dans tout cela : la personnalité de l’année 2023 du Time représentait 1,79 % du marché américain, selon Luminate, représentant aux États-Unis une écoute de musique sur demande sur 78.

Sa domination se reflète dans le classement des meilleurs albums de Luminate en 2023, où Swift représente cinq des dix meilleurs albums aux États-Unis.

Cependant, lorsqu’il s’agit de la consommation globale de musique aux États-Unis — même avec le succès de Swift et les succès importants de la musique country et de la programmation en langue autre que l’anglais — le hip-hop continue de régner, représentant 25,5 % de toutes les écoutes en ligne.

Cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait que le hip-hop célébrait son 50e anniversaire en 2023, car les écoutes en ligne des groupes R & B et hip-hop actuels ont chuté de 7,1 % par rapport à 2022, tandis que les écoutes du catalogue — des morceaux plus anciens — ont augmenté de 11,3 %.