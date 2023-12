La Montréalaise Allison Russell figure de nouveau sur la liste des chansons préférées de l’année de Barack Obama. L’ancien président américain a écouté en boucle The Returner, chanson éponyme de son dernier album.

C’est la deuxième fois que la musicienne se taille une place sur la fameuse liste de l’ancien président. Elle l’avait charmé en 2021 avec sa pièce Nightflyer, tirée de son premier album.

Chaque année, Barack Obama publie sur les réseaux sociaux la liste des chansons qui ont constitué la bande sonore de ses derniers mois. Parmi elles : My Love Mine All Mine de Mitski, America Has a Problem de Beyoncé et Kendrick Lamar, Road to Freedom de Lenny Kravitz et On My Mama de Victoria Monét.

Jeudi, l’ancien président avait dévoilé la liste de ses films préférés de l’année, où figuraient deux films canadiens, soit BlackBerry et Past Lives.