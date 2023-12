PHOTO NICOLE CRAINE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Deux films canadiens figurent sur la liste des meilleurs films de l’année de l’ancien président Barack Obama.

Il s’agit de BlackBerry, du réalisateur canadien Matt Johnson, et de Past Lives, de la cinéaste canado-coréenne Celine Song.

Le premier retrace l’ascension spectaculaire et la chute catastrophique du portable emblématique. Pendant sa présidence, Barack Obama était connu pour être un fidèle utilisateur de BlackBerry.

Sélectionné au Golden Globes, Past Lives raconte les retrouvailles entre deux amis d’enfance confrontés à leurs sentiments passés.

Chaque année, Barack Obama partage la liste de ses films préférés des derniers mois. Parmi eux, le drame français Anatomie d’une chute, The Holdovers, Americain Fiction et Air, qui ont particulièrement marqué l’ancien président.

Produits par Higher Ground, la société de production fondée par Barack et Michelle Obama, Rustin, Leave The World Behind et American Symphony figurent également sur la liste.