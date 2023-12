Le retour des Beatles et des Rolling Stones

Un petit air de nostalgie a soufflé dans le monde de la musique en 2023. À quelques jours d’intervalle, les Rolling Stones et les Beatles ont sorti du matériel inédit après de nombreuses années d’absence.

La Presse

Dans le premier cas, Hackney Diamonds, sorti le 20 octobre, est le premier album de la bande à Mick Jagger depuis 2005. C’est, par extension, la première œuvre du groupe depuis la mort du batteur Charlie Watts en 2021.

Deux des chansons ont été enregistrées en 2019 avec Charlie Watts. Steve Jordan, recommandé par Watts pour le remplacer, est derrière la batterie sur les autres morceaux.

PHOTO EVAN AGOSTINI, EVAN AGOSTINI/INVISION/AP Les Rolling Stones

Dans le cas des Beatles, la chanson Now and Then a été assemblée grâce à l’intelligence artificielle. La maquette de John Lennon, enregistrée à la fin des années 70, a été complétée après sa mort par les autres membres du groupe.

La chanson a rapidement atteint la tête des palmarès britanniques au début au mois de novembre. À la mi-décembre, le vidéoclip avait été visionné 37 millions de fois sur YouTube.

Avec AFP