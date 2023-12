Colin Burgess, premier batteur du groupe de rock AC/DC au début des années 1970, est décédé, a confirmé le groupe sur les réseaux sociaux. Il avait 77 ans.

Associated Press

« Très triste d’apprendre la mort de Colin Burgess », peut-on lire dans un message non signé sur la page Facebook officielle du groupe, vendredi soir.

« Il était notre premier batteur et un musicien très respecté. De bons souvenirs, rock en paix Colin. »

La cause de sa mort n’a pas été divulguée.

Burgess a été recruté en novembre 1973 pour aider à former AC/DC avec Malcolm Young à la guitare rythmique et son frère Angus à la guitare solo, le chanteur Dave Evans et le bassiste Larry Van Kriedt.

Le groupe a renvoyé Burgess en février 1974, l’accusant d’être ivre sur scène. Il a dit plus tard que quelqu’un avait mis de la drogue dans sa boisson. Il a été suivi par une succession de batteurs et a remplacé l’un d’entre eux pendant quelques mois en 1975.

Avant AC/DC, Burgess a joué avec le groupe de rock australien The Masters Apprentices, qui a été intronisé au Temple de la renommée de l’Australian Recording Industry Association en 1998.