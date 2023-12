L’état de santé de Céline Dion fait le tour du monde

Il y a un an, Céline Dion annonçait publiquement qu’elle souffrait d’une maladie neurologique rare. Depuis, son état de santé préoccupe ses fans d’ici… et d’ailleurs. Dans une entrevue parue dans le magazine 7 Jours la semaine dernière, sa sœur, Claudette Dion, a donné quelques précisions sur l’évolution de sa maladie. Il n’en fallait pas plus pour que la nouvelle soit reprise dans des médias partout dans le monde.