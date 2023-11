Après leur avoir offert un nouvel album le mois dernier, les Rolling Stones continuent de faire plaisir à leurs fans. Même si son leader Mick Jagger a fêté ses 80 ans en juillet, le groupe repart en tournée.

Les Stones ont annoncé ce mardi les dates de seize concerts aux États-Unis et au Canada. Pas de chance pour les fans montréalais, le seul spectacle au pays est prévu à Vancouver. Parmi les autres arrêts, on compte notamment Orlando, Las Vegas, Chicago et Los Angeles.

Cette tournée nord-américaine du légendaire groupe de rock britannique suit la parution en octobre de Hackney Diamonds, leur premier album de chansons originales depuis 2005.

En plus de certaines pièces de ce dernier opus, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood joueront sur scène de grands succès, dont Start Me Up, Gimme Shelter, Jumpin’Jack Flash et Satisfaction, indique-t-on sur leur site web.

La prévente des billets commencera le 29 novembre.