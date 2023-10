Plus de 53 ans après leur séparation, les Beatles reviennent avec une nouvelle chanson, Now and Then.

Plus de 53 ans après la séparation du groupe, une chanson inédite des Beatles, écrite par John Lennon et totalement inconnue du grand public, sortira le 2 novembre.

La chanson se nomme Now And Then, et elle a été écrite par John Lennon dans les années 1970. En plus de sa sortie solo, la chanson fera partie de la nouvelle édition du Blue Album des Beatles (1967-1970), en vente dès le 10 novembre.

« En 2023, je travaille encore sur la musique des Beatles et je suis sur le point de sortir une nouvelle chanson que le public n’a pas entendue, je pense que c’est une chose excitante », a déclaré Paul McCartney, dans un communiqué publié jeudi matin.

PHOTO SCOTT AUDETTE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Paul McCartney

L’histoire de la nouvelle chanson débute à la fin des années 1970, à New York. John Lennon a enregistré un démo de la chanson dans sa maison de New York, quelque temps, donc, avant son assassinat, en 1980.

Sa femme, Yoko Ono, a remis l’enregistrement de Now And Then aux autres membres du groupe en 1994, en même temps que ceux de Free As A Bird et Real Love – deux chansons ayant fait l’objet de singles en 1995 et en 1996. À l’époque, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr avaient enregistré de nouvelles parties de Now And Then, dans l’espoir d’en faire un morceau complet.

« À ce stade, les limitations technologiques empêchaient la voix et le piano de John d’être séparés pour obtenir un mixage clair et sans nuages, ce qui était ​​nécessaire pour terminer la chanson », écrit Universal Music dans le communiqué. Now And Then a donc été mis sur la glace.

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES INVISION/ASSOCIATED PRESS Ringo Starr

La technologie a continué à évoluer. En 2021, l’équipe de la série documentaire The Beatles : Get Back a fait des merveilles en isolant les instruments et les voix des vieux enregistrements des Beatles. Le réalisateur, Peter Jackson, a appliqué la même technique au démo original de Now And Then enregistré par John Lennon. Et il a réussi à « préserver la clarté et l’intégrité » de la voix de Lennon, en la séparant du piano.

Les deux survivants de groupe ont complété la chanson en 2022 : Paul au piano et à la guitare, et Ringo à la batterie. Tous deux ont aussi enregistré leurs voix en arrière-plan. L’équipe a même inclus des parties de guitare enregistrées par George en 1995.

« Elle était là, la voix de John, limpide », a déclaré Paul McCartney. « C’est assez émouvant. Et nous jouons tous dessus. C’est un véritable enregistrement des Beatles. C’était comme si John était là », a dit Ringo Starr.

La sortie de Now And Then sera suivie, le 3 novembre, par la diffusion d’un vidéoclip. Un film documentaire de 12 minutes sur la création de la chanson sera disponible dès le 1er novembre sur la chaîne YouTube des Beatles. Voici la bande-annonce, en anglais.