Imaginez : vous dormez paisiblement quand vous êtes soudain réveillé par My Heart Will Go On de Céline Dion, craché à plein volume par des mégaphones.

C’est devenu le quotidien des résidents d’une ville de la Nouvelle-Zélande, où une pétition circule pour mettre fin aux combats sonores (sound battles) qui peuvent s’étirer jusqu’au petit matin.

Pas certain de suivre ? Lors d’un combat sonore, les participants utilisent leur voiture, le plus souvent équipée de sirènes, pour faire retentir de la musique le plus fort possible.

Le répertoire de Céline Dion serait un choix populaire, notamment en raison du peu de basses dans ses chansons, d’après un amateur au média local The Spinoff.

Selon lui, les combats sonores représentent une activité inoffensive, quoique parfois dérangeante.

Mais pour le voisinage, le bruit est devenu insupportable. Des centaines de personnes ont signé la pétition demandant l’interdiction de ces rassemblements qu’elles endurent depuis février dernier.