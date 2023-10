The Dark Side of the Moon Redux

Douteuse œuvre testamentaire

Dans la foulée de la célébration du cinquantenaire de l’album The Dark Side of the Moon, Roger Waters a décidé de se réapproprier l’œuvre monumentale qu’il a contribué à créer alors qu’il était membre de Pink Floyd. Il est donc retourné en studio pour donner une nouvelle vie aux pièces écrites en 1973, que l’on peut entendre sur The Dark Side of the Moon Redux, lancé vendredi. Est-ce pertinent ? La question se pose.