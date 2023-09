(Toronto) Michel Pagliaro et douze autres rockeurs canadiens marquants des années 1970 et 1980 seront intronisés jeudi soir sur l’Allée des célébrités canadiennes, à Toronto.

David Friend La Presse Canadienne

Glass Tiger, Loverboy, April Wine, Chilliwack et Max Webster font partie des groupes qui seront honorés au Massey Hall de Toronto dans le cadre d’une « mégacérémonie d’intronisation ».

Ils seront joints par Platinum Blonde, le Parachute Club, Rough Trade, Prism, Trooper et Lighthouse, ainsi que par la chanteuse rock solo Lee Aaron.

Tous les artistes seront présents pour l’évènement, qui comprendra des prestations de leurs plus grands succès.

La présentatrice de mode Jeanne Beker et la personnalité de la radio et de la télévision Terry David Mulligan, autrefois créateur et visage de la série Much West sur MuchMusic, animeront la soirée.

Michel Pagliaro, âgé de 74 ans, a commencé sa carrière musicale dans les années 1960, mais il a véritablement connu le succès à partir des années 1970.

Parmi ses chansons les plus connues, on retrouve L’espion, Les bombes et bien sûr J’entends frapper. Pour cette dernière chanson, « Pag », comme l’appellent certains, a été intronisé en 2010 au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

En 2016, il avait reçu le prix François Cousineau pour la musique de chansons de la Fondation de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec.

Les intronisations d’artistes rock font partie d’un programme plus vaste visant à marquer le 25e anniversaire de l’Allée des célébrités.

La fête sur le thème de la musique sera suivie de la cérémonie d’intronisation annuelle prévue le 2 décembre. La vedette de hockey Connor McDavid et l’humoriste Rick Mercer seront parmi les personnalités honorées.