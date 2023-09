La chanteuse pop Claudia Bouvette a dévoilé mercredi une nouvelle chanson. Avec Cowgirl Radio, elle prépare le terrain pour une série de spectacles à venir en 2024.

Prendre la route et changer de vie le temps d’un week-end, c’est l’invitation lancée par Claudia Bouvette dans Cowgirl Radio… qui ne sonne pas comme une « toune de char » pour autant. Ici, la voix est douce et les lignes de synthés posées comme des vagues. Le morceau s’envole toutefois au refrain, à la cadence plus rapide et gorgée de mélodies généreuses.

Cowgirl Radio, réalisé par Connor Seidel, collaborateur de Claudia Bouvette qui a aussi travaillé avec Matt Holubowski, Half Moon Run et, plus récemment, Bobby Bazini, fait suite à First Date, lancée au printemps.

Claudia Bouvette a fait plusieurs festivals l’été dernier et prévoit une série de spectacles en 2024. Seuls deux figurent à son agenda officiel pour le moment : elle sera à Repentigny le 15 décembre et le 9 février à Saguenay.