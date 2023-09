Sufjan Stevens, dont le prochain disque doit paraître le 6 octobre, a révélé être atteint du syndrome de Guillain-Barré. L’attaque l’a cloué au lit et il doit faire de la physiothérapie pour réapprendre à marcher.

Sufjan Stevens s’est réveillé un matin le mois dernier en ayant perdu toute sensation dans ses mains et ses pieds, rapportent Billboard et Deadline, citant la page Instagram de l’artiste. Il n’avait de force ni dans les bras ni dans les jambes, ce qui l’empêchait de se mouvoir et de marcher. Après une batterie de tests, des neurologues lui ont diagnostiqué une maladie auto-immune appelée syndrome de Guillain-Barré.

L’Organisation mondiale de la santé décrit cette maladie comme une « affection rare dans laquelle le système immunitaire du patient attaque les nerfs périphériques ». Dans les pires cas, cette maladie peut entraîner une paralysie complète, mais la plupart des personnes atteintes se remettent complètement.

Sufjan Stevens a entrepris sa réhabilitation au début du mois de septembre. « La plupart des gens atteints du syndrome de Guillain-Barré réapprennent à marcher dans un délai d’un an, alors j’ai espoir, écrit l’artiste sur Instagram. Je suis déterminé à aller mieux, mon moral est bon et je suis entouré par une très bonne équipe. »

Javelin, le premier album de composition de Sufjan Stevens depuis 2020, paraît le 6 octobre. « Portez-vous bien, soyez heureux, restez sain, restez en sécurité, je vous aime », conclut l’artiste, précisant qu’il écrit assis dans une fauteuil roulant.