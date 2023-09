Inuktitut

L’inattendue catharsis d’Elisapie

Cinq ans après le puissant The Ballad of the Runaway Girl, Elisapie propose Inuktitut, album de reprises, dans sa langue maternelle, de chansons rock qui ont meublé sa jeunesse. Un projet plus léger en apparence, mais qui a pris une importance capitale pour l’artiste inuk, et qui attire l’attention à l’international.